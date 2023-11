Venemaalased kaebavad vikerkaarte peale

Riigiduuma asespiiker Vladislav Danankov tõdes uudisteagentuurile TASS, et Vene ärid, asutused ja ühingud ei julge enam vikerkaarevärve kasutada. Vikerkaar on teadagi LGBT+ kogukonna sümboliks ning Vene seadused keelavad kõik, mida sellesisuliseks „propagandaks“ peavad. Rahvas on sellest agaralt kinni haaranud.