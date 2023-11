JALAVÕRUGA KOJU EI SAA: riigireetmises süüdistatav Peterson jääb vahi alla

Kes on see Svetlana, keda Aivo Peterson mainib kui oma elukaaslast, jääbki eelistungil segaseks. „Elasime aasta koos, aga perekonnanimi on meelest läinud,“ väitis kohtualune. Naise perekonnanime ei oska öelda ka Petersoni kaitsja Mati Senkel. Ent sissekirjutus Svetlanaga jagatavasse korterisse Tallinnas Õismäe teel on Petersonil olemas. See korter võiks olla alternatiiviks Petersoni elukohale Narva-Jõesuus, kuna sinna kanti mobiililevi kahetsusväärselt ei ulatu ja sestap pole seal võimalik kasutada järelevalveks elektroonilist jalavõru. Õismäel oleks see tehniliselt teostatav.