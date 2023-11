Keskerakonna lagunemine jätkub: Maria Jufereva-Skuratovski liitus Reformierakonnaga

„Üle kümne aasta, kui olen olnud Keskerakonna liige, on mul olnud selge arusaam, mille eest me võitleme ja kelle huve esindame. Kahjuks on võimuvõitlus erakonna sees viinud selleni, et oleme kaotanud nii vajaliku tasakaalu kui ka selge arusaama, kuhu me suundume ja mida saavutada soovime,“ kirjutas Maria Jufereva-Skuratovski sotsiaalmeedias.

Ta lisas, et ei leia enda jaoks Keskerakonnas enam piisavalt sisu, usaldustunnet ega perspektiivikat visiooni. „Neil põhjustel olen otsustanud Keskerakonnast lahkuda,“ lausus ta.

Reformierakonnaga liitumist põhjendas Jufereva-Skuratovski sellega, et vaatamata praegustele mõistetavalt ebapopulaarsetele, kuid vajalikele otsustele, on Reformierakonnal plaan, kuidas Eesti rahandus korda teha ja majandus uuele kasvule viia.

„Meie ees seisavad suured väljakutsed seoses keerulise rahvusvahelise olukorraga. Ajastu, mil elame ja töötame, nõuab poliitikutelt julgeid, aga läbimõeldud samme, et kindlustada meie inimeste ja riigi majanduslik heaolu ning turvatunne,“ märkis Jufereva-Skuratovski.

Ühtlasi tõi ta välja, et kavatseb tegeleda riigikogus edasi nende teemadega, mis olid ka varem tema jaoks südamelähedased ehk energiajulgeolek, haridus ja välispoliitika.

Samuti on Jufereva-Skuratovski hinnangul vaja parandada ettevõtluskeskkonda, vähendada bürokraatiat ning muuta finantsturgu avatumaks. „Lisaks sellele toetan valitsuse initsiatiivi elamufondi renoveerimisel. See on eriti oluline inimestele, kes elavad vanemates majades,“ sõnas ta.

Riigikogu Reformierakonna fraktsiooni esimees Erkki Keldo tervitas Maria Jufereva-Skuratovski otsust liituda Reformierakonnaga. „Reformierakond keskendub praegu sellele, et viia ellu valimistel mandaadi saanud otsused, mis parandavad Eesti julgeolekut, edendavad meie majandust ja pakuvad inimestele suuremat kindlustunnet. Mul on hea meel, et meie read saavad täiendust inimesega, kes peab samu asju oluliseks,“ ütles Keldo.