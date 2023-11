India pealinn plaanib õhku pesta

Pärast vihmasadu tundub õhk puhtam ja kargem ning iseenesest pole see tunne vale. Delhi –mille alla kuulub ka pealinn New Delhi – võimud tahaksid proovida kunstlikult tekitatud vihmaga saastet vähendada. BBC kirjutab, et viimase paari nädala jooksul on Delhi õhukvaliteet eriti mürgine, kahjuliku piirist koguni kümme korda hullem.