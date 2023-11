Uus Värska Energy Well – rohkem kui lihtsalt janukustutaja!

Aasta-aastalt on Värska Originaal oma klientidele mõeldes arendanud uusi maitseid, pakkudes traditsioonilise Värska Originaali kõrval näiteks selliseid tooteid nagu Värska Sidrun, Värska Granaat, Värska Naturaal ja Värska Vurtsvasser. Äsja tõi ettevõte turule uued mõnusad Energy Well gaseeritud energiaveed, mis on villitud 0,568-liitristesse pudelitesse. Uute jookide sihtgrupp on eelkõige noored, trendikad ja terviseteadlikud inimesed.

Tegemist pole niisama veega, vaid elujõuallikaga Setomaalt! „Energy“ kui elujõud ja „Well“ kui puurkaev number 8, kuhu on kümnete tuhandete aastate jooksul kogunenud kasulikke mineraale, mis annavad veele erilise energia. Energy Well on rohkem kui lihtsalt janukustutaja – see on tervise ja heaolu allikas, mis toetab aktiivset elustiili ja hoiab vaimu teravana.

Olgu ees pikk tööpäev, intensiivne treening, keerukas koolipäev või mõni muu väljakutse – kodumaine Energy Well aitab püsida terve ja energiline terve päeva vältel. Tõelise ananassi ja eheda yuzu kooslusega Ananassi-yuzu energiavesi sisaldab C- ja D-vitamiini, tsinki ning kofeiini. Ideaalne algus hetkedeks, mil on vaja pisut lisajõudu. Magushapu goji ja maheda granaatõunaga täiustatud vitamiinivesi Goji-granaatõun sisaldab magneesiumit, B- ja D-vitamiine ning tsinki. See hellitab nii keha kui ka vaimu ja lõõgastab.

Foto : Värska Originaal

„Vitamiini- ja energiaveed on väga populaarsed ja turul kasvava trendiga tooted. Uuendustega tuleb kaasas käia ja meiegi oleme viimastel aastatel kasvanud mineraalvee tootjast erinevate karastusjookide tootjaks. Energiavesi on Värska jaoks uus kategooria, aga tulevikus plaanime kindlasti veelgi portfelli laiendada ning järgmistesse kategooriatesse suunduda,” ütleb Värska Originaali müügidirektor Rauno Jõgeva.

Idee energiavee tootmiseks tuli Värska Originaalilt, kuid uue toote töötas välja Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskus (TFTAK). Jõgeva lisab, et TFTAKiga on ka varasemalt koostööd tehtud, näiteks Vurtsvasseri arendamisel, ja väga rahule jäänud. „Alustame kahe maitsega, aga kui inimesed võtavad uue toote omaks, tuleb neid kindlasti juba uuel aastal juurde,“ tutvustab müügidirektor. „Peale selle oleme 2024. aastal välja tulemas uue disainiga klaaspudeliga HoReCa sektori jaoks ning Värska Naturaal Plus ja Värska Vurtsvasser saavad juurde uued põnevad maitsed.“

Foto : Värska Originaal