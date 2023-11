Riigikogu infotunni arutelu keskmes olid koolivõrk ja omavalituste toimetulek

Riigikogu liikme Tõnis Lukase küsimus puudutas koolivõrku. Ta soovis teada, mida tehakse selleks, et tagada võrdsus hariduse kättesaadavuse osas maakohtades ja kuidas rahaliselt maakoole toetatakse, et nad ei peaks mõtlema sulgemise peale. Kallas vastas Lukase küsimusele, et koolihariduse kättesaamine, lasteaiakohad, vähemalt esimesed kuus klassi ja ideaalis üheksas klassi piirkonnas on elujõulisuse kriteeriumiks, et selles piirkonnas elu ka tulevikus jätkuks. „Me oleme vaadanud üle juba selle, kuidas ja mismoodi me rahastame Eesti kohalikke omavalitsusi, et nad suudaksid ka hajaasustuses täiendavaid teenuseid või ka seaduses antud teenuseid katta. Me soovime teha ka sellele teise etapi. Kui esimeses etapis me jagasime ümber kasvu pealt suurusjärk 8–9 miljonit eurot, siis teises etapis me soovime veel rohkem rahastada kohalikke omavalitsusi tegeliku elanikkonna vanuselise jaotuse põhimõttel,“ lisas Kallas.