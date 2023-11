TERRORISTIDE JAHIL: Iisraeli väed tungisid Gaza suurimasse haiglasse

Al-Shifa on Gaza sektori suurim tervishoiuasutus. Praegu on haigla olukord äärmiselt tõsine, elekter on otsakoral, lisaks saabub sinna igapäevaselt hulgaliselt haavatuid. Nädalavahetusel oli haigla sunnitud lülitama välja kümnete enneaegselt sündinud beebide inkubaatorid ning palestiinlaste sõnul tulistati haiglast põgenenud inimeste pihta.