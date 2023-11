Magneesium – mineraal, mis on eriti tähtis naiste tervisele.

Meditsiinistatistika näitab, et magneesiumipuudust esineb naistel tunduvalt sagedamini kui meestel. Hoolimata uuringutest ei ole veel päris selge, miks see nii on. Üheks põhjuseks peetakse hormonaalse taseme perioodilisi muutusi naise organismis. Kindel on see, et naise organism vajab rohkem magneesiumi raseduse ja rinnaga toitmise ajal. Neil perioodidel on nii enda kui lapse tervise huvides mõistlik võtta magneesiumi koos foolhappega. Sama soovitus kehtib ka naistele, kellel on suur füüsiline koormus või kes tegelevad regulaarselt kehalise treeninguga.