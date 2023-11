Erakondade reitingud: populaarseim erakond on Isamaa

Isamaa kasvatas nädalaga toetust veel 1,7 protsendipunkti võrra ning möödus EKREst ja tõusis kõige populaarsemaks erakonnaks. Teiseks langenud EKRE toetus on püsinud stabiilne alates augusti lõpust. Kolmandal kohal oleva Reformierakonna toetus on viimase kaheksa nädalaga langenud 7,8 protsendipunkti võrra. Isamaa toetus on kõrgeimal ja Reformierakonna toetus madalaimal tasemel alates 2019. aasta algusest, kui Norstat erakondliku eelistuse küsitlustega alustas.

Tulemuste presenteerimisel on MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut ja uuringufirma Norstat Eesti AS keskendunud viimase nelja nädala koondtulemusele, mis tähendab, et valimiks kujuneb vähemalt 4000 inimest, millest on erakondade suhtelise toetuse arvutamisel välja arvatud erakondliku eelistuseta valijad.