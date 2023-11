Peaminister Kaja Kallas on huvitatud NATO peasekretäri ametikohast

Estonia's prime minister wants to be next NATO chief pic.twitter.com/16zXao7s6n

Juba varem on spekuleeritud Kallase võimalustest saada Stoltenbergi ametijärglaseks. Mullu veebruaris kirjutas Saksa meedia, et kaalukausil võivad olla viis kandidaati: Eesti peaminister Kaja Kallas, endine Suurbritannia peaminister Theresa May, Rumeenia president Klaus Iohannis, Hollandi peaminister Mark Rutte ning endine Euroopa Liidu välis- ja julgeolekupoliitika esindaja Federica Mogherini. Novembris kirjutas mainekas väljaanne The New York Times, et Kallas oleks paljude meelest sobilik kandidaat järgmiseks NATO peasekretäriks. Väljaanne märkis toona, et Kallase trump on häälekas esinemine Venemaa-Ukraina sõja teemal, kuid see võib olla ka tema suurim puudujääk. Nimelt olevat Balti riigid ja Poola oma poliitikas liiga avameelselt Venemaa vastu, mida võib lugeda ka puuduseks. NYT hinnangul võib säärane liiga häälekas vastasseis ära ehmatada mitmed NATO liikmesriigid, nagu Saksamaa ja Prantsusmaa.