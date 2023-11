Ida-Virumaal hukkus elumaja tulekahjus inimene

Tulekahjust eluhoones häirekeskusele teatanud inimese sõnul põles maja lahtise leegiga ning teataja hinnangul võis majas olla kaks eakat inimest. Esimesena kell 23.08 kohale jõudnud Iisaku päästemeeskond nägi, et puidust eterniitkatusega elumaja oli lausleekides. Naabritelt tuli päästjatele täpsustav info, et majas võib viibida ainult üks eakas inimene, kuna teine inimene viibib hooldekodus. Esimesel korral suitsusukeldumine ei olnud tulemuslik, sest kõiki kohti ei olnud võimalik läbi käia ja inimest ei leitud.

Kahjuks hukkub tulekahjudes üsna palju eakaid inimesi. Igasugune tulega ümberkäimine on risk ja just eakad tihtipeale ei hinda neid riske objektiivselt. Päästeamet kutsub kõiki inimesi üles olema nõu ja jõuga abiks oma eakatele sugulastele, et traagilisi õnnetusi nendega ei juhtuks.