Passiäri korraldaja tahab vanglast enne tähtaega välja

Aastate jooksul pani tädi Ljubana tuntud Genrihson püsti lausa väikese dokumendivabriku, kus töötas kümmekond inimest: tema sõbrannad, tuttavad ja tänuvõlglased. Süüdistuse järgi sai nende juurest alates 2009. aastast mitukümmend inimest „abi“ keele- ja kodakondsuseksami sooritamisel ning Eesti elamisloa ja kodakondsuse hankimisel. Teenuste hind algas 500 eurost. Tellijad said politsei- ja piirivalveameti nelja ametniku kaudu mitmesuguseid riiklikke dokumente. PPA töötajad ei olnud dokumendiäri organiseerijad, vaid andsid infot taotluste kohta, võtsid valeandmetega taotlusi vastu ja väljastasid nende alusel dokumente ning said selle eest altkäemaksu, on kirjutanud ERR.