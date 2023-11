Jõhvi rongiõnnetuses hukkunu oli samal päeval kadunuks jäänud 70aastane mees

70aastane Vjatšeslav lahkus teisipäeval 15.30 ajal Jõhvis Rakvere põigul asuvast pangakontorist teadmata suunas. Ida prefektuuri operatiivjuht Aigro Raudsepp ütles, et teate laekudes asusid patrullid meest Jõhvi linnas ja lähiümbruses otsima, kuid paraku veel enne, kui mehe asukoht selgeks õnnestus teha, saadi teade, et Jõhvi linnas on juhtunud raske rongiõnnetus. Mehe vigastused olid niivõrd rasked, et ta hukkus sündmuskohal.