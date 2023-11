IISRAELI-GAZA SÕDA: inimõiguslase pilgu läbi on läänemaailm teinud ränga valearvestuse

Enam kui kuu aega pärast Hamasi 7. oktoobri terrorirünnakut Iisraeli (sealhulgas süütute tsiviilisikute) vastu on sõjaline konflikt Iisraeli ja Hamasi vahel omandanud täiesti uue mõõtme, mille tulemusel on Gazas hukkunud üle 11 000 inimese, kellest ligi pooled on lapsed. Seda on ligi kümme korda rohkem kui Hamasi rünnakus hukkunud 1200 inimest. Isegi ÜRO kõrged ametnikud, kes on tavaliselt oma väljaütlemistes rõhutatult diplomaatilised ja vaoshoitud, kirjeldavad olukorda Gazas maapealse põrguna ning palestiinlaste kollektiivse karistamisena.