JUHTKIRI | Mida teha prügiga? Avalik arvamus pole ikka veel välja kujunenud

Hoiakud ongi visad murduma, kuigi oma elujälje klaarimine on osa meie inimsusest – üks võimalus teha nii, et oleks võimalikult hea. Aga kui prügi on midagi tähtsusetut ka mõtteviisis, siis on tõesti raske aru saada, miks selle jamaga tegelema peaks. Kõige mugavam on ju kõik ühte kasti visata. Noh, kui siit edasi mõelda, oleks lihtsaim prügi üldse mitte kuskile viia – elada selle keskel. Mugavus missugune! Ainult et kitsas ja vastik hakkab... Mingi hetk tulevad ka haigused, rääkimata sellest, et enam ei taha keegi külla tulla ega sind ennast ligi lasta.