Lõuna-Eestis peeti suures koguses amfetamiini käitlemises kahtlustavatena kinni neli meest

Lõuna prefektuuri kriminaalbüroo organiseeritud ja raskete kuritegude talituse juhi Steven Ilvese sõnul kahtlustatakse mehi amfetamiini suures koguses käitlemises. „Politseile laekus info võimalikest narkokuritegudest ja asusime seda kontrollima. Kogusime tõendeid ning oktoobri lõpus ja novembri alguses toimunud läbiotsimiste käigus leidsid kriminaalpolitseinikud mitmetest asukohtadest suures koguses amfetamiini. Politseinikud said kätte koguse ainet, millega saanuks tekitada narkojoobe vähemalt 2000 inimesele,“ rääkis Ilves.

„Meie eesmärk on takistada ohtlike ja surmavate ainete jõudmist tänavatele. Tegutseme selle nimel, et narkootilised ained poleks kergesti kättesaadavad ning teeme kõik endast oleneva, et narkokurjategijad tabada,“ lisas Lõuna prefektuuri kriminaalbüroo organiseeritud ja raskete kuritegude talituse juht.