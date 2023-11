SAADE, MIS ÜLLATAS PALJUSID! Maire Aunaste: kaameral vahetati akusid, meie Vahuriga ei tõusnud kordagi isegi toolilt

Olen viimased nädalad olnud vait nagu sukk. Mitte ainult sellepärast, et sain ennast kümneks päevaks peita Portugali vihmastesse mägedesse. Sellepärast ikka ka, et tahtsin teha nägu, nagu mind poleks olemas. Või oleksin nagu surnud siil… Ega ma täpselt ei mäletagi, et miks just siil peaks surnud olema. Äkki ühest rebasega seonduvast muinasjutust, kus siilipoiss teeskles keset teed surnut – ikka selleks, et ellu jääda!