Eesti 200 teatas, et esimehekandidaat ei esinda erakonna programmilisi seisukohti

Esmaspäeval ilmunud intervjuus Delfile ütles Okk, et ta suunaks partei konservatiivsemale rajale ning jaotaks riigikaitsekulud hoopis teisiti. „Praeguses maailmas relvatööstust nuumata on vale. See raha peaks minema sisekaitsesse – päästjate ja õpetajate palkadele, kultuuri.“

„Peame aru saama, et Venemaa on meie naaber, ta on praegu nõrk ja peame oma naabrist aru saama. Kui me temast puhtalt vaenlase kuju loome... ta on teises väärtusruumis, aga me peame hoidma kätt pulsil, peame aru saama, kuidas nad mõtlevad. (…) Riiki teeb vaenlase vastu tugevamaks kultuur, haridus ja majandus, mitte relvastumine,“ selgitas Okk oma seisukohta.