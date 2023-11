Miks peaksid naised südame tervisele rohkem tähelepanu pöörama?

Miks südamehaigused eriti just naisi ohustavad?

Ennekõike sellepärast, et naiste suremus südame ja veresoonkonna haigustesse on meeste omast kõrgem. Naistel on mitmeid südamehaiguste riski suurendavaid haigusseisundeid, mida meestel ei esine, ennekõike on need hormonaalsed muutused ja nendega kaasnevad tervisemured.

Südameinfarkti esineb võrdselt nii naistel kui meestel, kuid kahjuks on infarktist tingitud suremus naiste hulgas kõrgem. Naistel esineb meestega võrreldes sagedamini ajuinsulti ning tugevatest emotsionaalsetest läbielamistest tingitud stress-kardiomüopaatiat, mida nimetatakse ka murtud südame sündroomiks. Rasked läbielamised kutsuvad südameinfarkti naistel esile tunduvalt sagedamini kui meestel.

Millised on naise südame eripärad?

Naise süda on mehe südamest väiksem ja madalama jõudlusega. Naise südamelihast verega varustavad koronaararterid on väiksema läbimõõduga. Oluliseks erinevuseks on ka see, et rahuolekus on naiste südame löögisagedus kõrgem kui meestel. Naistel kutsub stress esile südame löögisageduse suurenemise, samal ajal kui meestel põhjustab see pigem vererõhu tõusu. Haigestumisriskide hindamisel tasub meeles pidada, et rasedus ja sünnitamine tekitavad naise südamele päris suure koormuse.

Millised on südamehaiguste riskifaktorid naistel?

Naiste ja meeste südamehaiguste riskitegurid on sarnased, kuid mitte identsed. Nii naiste kui meeste puhul on ohuallikaks kõrgenenud vererõhk ja kolesteroolitase, liigne kehakaal, ebapiisav kehaline aktiivsus, ebatervislik toitumine ja suitsetamine. Oluline riskitegur on ka perekondlik südamehaiguste eellugu. Naiste puhul lisanduvad neile ohuteguritele veel ka diabeet, liigne koormus, vaimne stress ja depressioon, varajane menopaus, raseduse tüsistused ja autoimmuunsed haigused. Samuti suurendab riski mõnede ravimite, näiteks rasestumisvastaste vahendite kasutamine. Naiste südame jaoks on väga ohtlikuks kombinatsiooniks suitsetamine, ülekaal ja hormoonravi koos. Lisaks on naiste südamehaiguste diagnoosimine sageli keeruline, sest sümptomid võivad olla erinevad kui meestel ning avalduda teisel moel. Seetõttu võib naiste südameprobleem jääda avastamata, mis põhjustab raskemaid tagajärgi.