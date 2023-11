TEKSAD KUUPALGA EEST! Argentina meeletu inflatsioon on presidendivalimistel võtmeteguriks

Argentina majandus on olnud viimastel kümnenditel äärmiselt ebastabiilne. Kaks viiendikku riigi elanikkonnast on langenud vaesusesse ning hinnatõus on olnud meeletu. „Enam pole võimalik minna lihtsalt kaubanduskeskusesse ja osta midagi, mis sulle meeldib. Tänapäeval on hinnad mõeldamatud,“ märkis Buenos Airese tudeng Aylen Chiclana uudisteagentuurile Reuters. Teatavasti on hinnad nii kõrgeks aetud, et teksapükste hind on poes sisuliselt võrdne Argentina ühe kuu miinimumpalgaga.