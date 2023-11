ENE PAJULA | Mammi pole nii segaseid aegu veel näinudki. Mis peaks juhtuma, et valitsus oma tardumusest välja tuleks ja mõtlema hakkaks?

Nii segaseid aegu kui praegu mammi ei mäletagi. Nii laias maailmas kui ka kodukamaral. Mammi ei saa aru, kas ta on liiga vana, et millestki aru saada või ongi asjad arusaamatud. Nagu näiteks see, et EKRE raiub kui rauda, et Riigikogu valimised on võltsitud ja valimistulemus pole õige, aga käivad ikka Riigikogus tööl ja võtavad palka vastu.