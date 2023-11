TABELID JA KAARDID | VÄGEVAD KÄÄRID: kui palju saavad linnad ja vallad riigilt õpetajate palkadeks raha ja kui palju sellest jõuab tegelikult õpetajate tasku?

ENAMUS LINNU JA VALDU PANEVAD RAHA JUURDE! Kaardil on punasega need vähesed kohalikud omavalitsused, mis 2022. aastal said riigilt ühe ametikoha kohta õpetajate palkadeks raha rohkem kui tegelikult õpetajatele maksid. Rohelisega on need, kus tegelik palk ületas riigilt saadud summasid vähemalt 100 euroga kuus ühe ametikoha kohta.