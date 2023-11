„SEE ON KATASTROOFILINE!“ Vihmavalangutest rusutud prantslased kardavad uusi üleujutusi

„See on katastroofiline,“ märkis 32aastane talunik Gaetan Guche Reutersile. Tegemist on karjakasvatajaga, kelle talu ja laudad jäid üleujutuste kõrghetkel lausa 60 cm sügavuse vee alla. Guche sõnul said loodusjõudude tõttu hukka mitmed tema kanad, ent oht vee taandumisega ei kadunud, kuna talunik kardab niiskusest tingitud haiguste levikut. Sugugi parem seis polnud ka piirkonnas elava maasikakasvataja Jean-Loup Mionnet'ga, kelle põllud olid täielikult üle ujutatud. See tähendab aga seda, et järgmisel kevadel võib oodata vaid väga kesist saaki, kui sedagi.