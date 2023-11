Sõidukijuhtide kainust kontrollinud politseinik istus ise maakonnaliini bussi rooli

„Võru linnaservas kontrollitud bussijuhil tuvastati alkoholi tarvitamise tunnused ning tema teekond reisijate sõidutamisel ei saanud enam lihtsalt jätkuda. Õnneks juhtus kõik see staažika ja pea kõiki juhtimisõiguse kategooriad omava liikluspolitseinik Ennu silme all, kes hommikusel tipptunnil ohjad haaras, bussi rooli hüppas ning paarikümnepealise reisiseltskonnaga retke ette võttis,“ kirjutatakse postituses. „Lisaks tegi Enn oma marssruudil veel kaks vahepeatust, kus osad reisijad maha pani ja teised sõitjad peale võttis ning lõpuks kõik tööpäeva alguseks soovitud sihtpunkti sõidutas. Ise pöördus Enn peale seda väikest „tööampsu“ tagasi kolleegide sekka ning jätkas juhtide kainuse kontrollimisega.“

Isadepäeva järel juhtide kainust kontrollinud politsei tuletab meelde, et kui eelmisel õhtul on tarvitatud alkoholi ning ei olda kindlad oma kainuses, siis rooli minna ei tohi. Iseäranis peab bussijuht tundma vastutust selle ees, et reisijad ootavad temalt teenuse osutamisel igakülgset professionaalsust ning tähistamised alkoholi seltsis tuleks sootuks jätta neile päevadele, kui järgmisel hommikul ei ole tarvis teenust osutama minna, manitseb politsei.