OTSEBLOGI | Ukraina meedia: kaitseministeerium kaalub kolme sõjaväeülema vallandamist

Saksamaa kaitseminister teatas pühapäeval, et Berliin kahekordistab oma 2024. aasta sõjalise abi eelarvet Ukrainale 8 miljardi euroni. „See on tugev signaal Ukrainale, mis näitab, et me ei anna alla ajal, kui rahvusvaheline tähelepanu on keskendunud Iisraeli-Hamasi sõjale,“ ütles Boris Pistorius telekanalile ARD.