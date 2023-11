SÕJAKOKKUVÕTE | Putini analüüsid

Kogumikku pealkirjaga „Venelaste ja ukrainlaste ajaloolisest ühtsusest“ kasutatakse toetamaks venelaste sageli korratud väidet, justkui oleksid venelased ja ukrainlased üks rahvas ning ukrainlaste nihkumine läände on tingitud ainult välismaisest, venevaenulikust mõjust. Kogumikku täiendavad diktaatori enda märkused ja mõtteterad sellel teemal.

Putin pole ainuke sulesepp. Ka Venemaa julgeolekunõukogu aseesimees, endine president Dmitri Medvedev avaldas hiljuti artikli, mis sisaldab pseudoajalugu Venemaa-Poola suhetest ja milles ekspresident väidab, et Poola „russofoobne“ poliitika võib viia Poola riigi hävimiseni, ning ähvardab, et Valgevene ja Venemaa on valmis vajaduse korral Poola tegevusele sõjalise vastuse andma.