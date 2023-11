JUHTKIRI | Koer toob ka vastutuse. Tema käitumise eest vastutab omanik!

Koer võib ellu palju värve tuua, sundida kodust välja teistega suhtlema, sest ta vajab hoolitsust ja jagab selle eest armastust. Kuid paraku tuleb sellega kaasa ka palju vastutust. Kiipimine, vaktsineerimine, regulaarne hool loomaarsti juures, jalutuskäigud, väljaheidete üleskorjamine linlikus keskkonnas, koolitamine, sotsialiseerimine… Ega asjata ole koeraarmastajate seas levinud kalambuur, et kui sa saad olla ilma koerata, ära teda võta. Kui aga üldse ei saa ja mõistad, mida see vastus tähendab – no siis tasub hakata kaaluma.

Ometi on koeraomanikkegi selliseid, kes ei oska käituda, teevad lärmi ja kes on paraku ka vihased kogu maailma peale ning näitavad seda välja. Lood koertest, kes ka inimese on maha murdnud, pole kahjuks haruldased – kui viimane hundi murtud inimene jääb ametlike teadete kohaselt üle-eelmisesse sajandisse, siis koera poolt tapetu, väike laps, pelgalt kolme aasta tagusesse aega.

Kahjuks on igaühel meist rääkida lugu, kuidas suur koer jookseb ringi ketist-rihmast vabana ja suukorvita ning kõrval hüüab omanik: ei, ta ei hammusta! Ja siis on ometigi nii läinud. Väiksemate koerte omanikel on jalutustiirudel juba Pavlovi refleks lemmik sülle haarata, kui näevad mõnda jõrmimat ja kõrgema turjaga kutsat tulemas.