OLAVI RUITLANE | Pariisis on lutikad, meil on Kaja Kallas

Üks kõige mõistetavamaid tagasiside vorme inimsuhtluses on käitumine. Kui kombestik on õpitav, nuga paremasse ja kahvlit vasakusse kätte võtta taipavad kõik, siis käitumine on midagi palju enamat kui kombestiku järgimine – see on tahtlik ja tahtmatu reageerimine olukordadele. Kirjanduses, teatris ja filmikunstis loob tegelase käitumine karakteri, päriselus jagab inimene oma käitumisega enda kohta nii soovitud kui ka soovimatut informatsiooni. Samamoodi nagu igal pool, kajastub inimkäitumine ka poliitikas otsese tagasisidena erakondade reitingutes.