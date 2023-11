OOTAMATU VANGERDUS: David Cameron nimetati Suurbritannia välisministriks

Seitse aastat tagasi lahkus David Cameron Suurbritannia valitsusjuhi kohalt, kuna tema riskantne otsus korraldada Euroopa Liitu jäämiseks rahvahääletus andis ootamatu tagasilöögi. Mõned kuud hiljem tundus, et tema poliitiline karjäär – vähemalt suurel laval – on lõppenud, kuna ta loobus ka kohast parlamendis ning teenis ühtviisi kriitikat nii Brexiti pooldajatelt kui ka vastastelt. Seda suurem on aga üllatus, et peaminister Rishi Sunak otsustas Cameroni tagasi kutsuda ning ta James Cleverly asemel välisministriks määrata.