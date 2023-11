Poola linnad on hädas tänavaid vallutavate metssigade ja neid toitvate inimestega

Krakówi linnavalitsuse teatel on metssigade arvukus kiirelt tõusnud – neid võib olla linnaruumis kuni 1500 ehk tavatingimustes kehtivast normist kuni kümme korda enam. Probleem on üsna tõsine, mistõttu hoiatasid ametivõimud Krakówi elanikke, et kuigi tänavatel kohatavad metssead võivad tunduda otsekui kodustatuna, on nad siiski metsloomad. Lisaks näiteks laste ohustamisele võivad nad kanda ohtlikke haiguseid, sealhulgas sigade Aafrika katku. Seda arvestades tuleks nende toitmisest hoiduda.