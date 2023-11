OHTLIK SÕLTUVUS: Nigeeria noored üritavad trööstitust elust naerugaasi abil rõõmu tunda

Naerugaasi-õhupallide rahustav toime kulmineerub eufoorilise tundega, mis paneb kasutajad lõbusalt itsitama. Ent see mõju on lühiajaline, mistõttu hingatakse gaasi sisse äärmiselt suurtes kogustes. Kuigi dilämmastikoksiid võib tunduda pealtnäha kahjutu, väidavad eksperdid, et see mõjuda teatud terviseprobleemidega inimestele lausa surmavalt. Ja Nigeerias ongi naerugaasisõltuvus nõudnud juba mitmeid ohvreid.