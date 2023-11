VIGADE PARANDUS | Siiri Laidla: miks oli mul vaja tunnetada võidurõõmu, et keegi on minust, põlatust paksmaost, veel armetum?

Solvumine, selle eest kopsaka hüvituse nõudmine, laim, vihakõne, selle defineerimine; kiusamine, tögamine, aasimine, narrimine, oma sõnade eest vastutamine – need kategooriad on viimasel ajal inimsuhetes tugevalt esile kerkiknud. Millal muutub sõbralik sõnamüks ärapanekuks ja kus on piir, et keegi sõnade tõttu haiget ei saaks? Kõik see annab märku, et elame ikka tõepoolest uuel ajastul. Sõnal on vägi. Vahepeal nagu ei olnud? No jah, siis oli näiteks tsensuur, mis keelas ja lubas, nudis kirjanike sõnu ja saatis mõne eriti teravkeelse lausa külmale maale meelt ja keelt parandama.