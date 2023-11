Võrklaev: riik õpetajate palkade tõstmiseks raha ei leia

Võrklaev ütles ERRile, et mis puudutab riigi poolt haridustöötajatele palgaraha juurde andmist, mida haridustöötajate liit riikliku lepitaja vahendusel toimuvatel palgaläbirääkimistel nõuab, siis seal on põhiküsimus, kust see raha tuleks.

„Ei ole rahandusminister see, kes seda raha jagab, ja riigi rahandus on täna olukorras, kus ta on - iga täiendav kulu, mis me peale võtame, tuleb laenuraha arvelt. Selle sama raha leidmine tähendaks, et riik peaks laenu võtma ja laenuga püsikulusid katma ja umbes neli protsenti sinna intressikulu peale,“ pidas rahandusminister püsikulude katmiseks ebamõistlikuks.

Minister ütles, et loomulikult on ka tema seda meelt, et õpetajad peavad olema hästi tasustatud.

Eesti Haridustöötajate Liit (EHL) taotles 2024. aastaks õpetajate töötasu alammääraks 1950 eurot. See on võrdne prognoositava Eesti Vabariigi keskmise töötasuga aastal 2024. Valitsus kirjutas kevadel koalitsioonilepingusse eesmärgi viia õpetajate palk 2027. aastaks 120 protsendini Eesti keskmisest. Riigieelarve läbirääkimistel lubati järgmine aasta tõsta õpetajate palga alammäära ainult 1,8%.

Eesti Haridustöötajate Liidu mulluse uuringu kohaselt on õpetajate leidmisega raskusi 96% Eesti koolidest, 92% õpetajatest on kogenud läbipõlemist ning 94% on valmis parema palga nimel streikima. Ligi 60% õpetajatest kaalub kehva palga tõttu töölt lahkumist. Arenguseire Keskuse raporti kohaselt kasvas 2019.–2022. aastani igal aastal töölt lahkuvate õpetajate määr rohkem kui 30% ja neist ligi 80% olid parimas tööeas õpetajad.

Eesti õpetajate keskmine vanus on Euroopa suurim – enamik Eesti õpetajaid on üle 50 aasta vanad ja iga neljas-viies üle 60 aasta vana.

Puudu on hinnanguliselt 5000 vajaliku kvalifikatsiooniga õpetajat, sealhulgas vähemalt 2000 õpetajat, keda on vaja kõigi koolide viimiseks eestikeelsele õppele.