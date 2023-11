VIDEO | Tartu Annelinna Gümnaasiumi koolihoovi sattusid lustlikud tegelased

Mati Kaal on varem Õhtulehele rääkinud, et meie linnades ja asulates elab tuhandeid rebaseid. „Kuressaares käisid rebased ju lausa katustel ja sõid käelt. Noored mänguhoos rebased on ka pesu nöörilt maha kiskunud. Ja see on ka jumala õige, et linna tungivad loomad on hakanud kassipopulatsiooni kontrolli all hoidma. Lisaks rebastele liiguvad jõudsalt meie poole ka pesukarud, keda olevat Leedus juba märgatud,“ meenutas Kaal.