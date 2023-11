Talv on tulekul: ilmataat toob lörtsi, lund ja miinuskraade

Esmaspäeval on oodata lörtsi ja vihma, vahendab ilmateenistus.ee. Puhub mõõdukas põhjakaare tuul, kuid põhjarannikul on kirdetuul jätkuvalt tugev. Õhutemperatuur öösel -1 kuni 5, päeval 1 kuni 5 kraadi.



Teisipäeval eemaldub madalrõhuala kirdesse, kuid selle lohk ulatub üle Baltimaade. Sajab jätkuvalt lörtsi ja vihma, päeva teisel poolel ka lund. Puhub nõrk põhjakaare tuul, vaid rannikul on kirdetuul puhanguline. Õhutemperatuur öösel -1 kuni 3, päeval 0 kuni 4 kraadi.



Kolmapäeva öösel on Eesti kohal madalrõhuala lääneserv, päeval tugevneb Skandinaaviast läheneb kõrgrõhuala mõju. Öösel sajab mitmel pool lund ja lörtsi, saartel ka vihma, päeval on sajuhooge kohati. Puhub mõõdukas ja nõrk põhja- ja kirdetuul. Õhutemperatuur öösel -2 kuni 3, mis ka päeval ei tõuse, vaid pigem hakkab pärastlõunal langema.



Neljapäeval õhurõhk tõuseb ning valitsema asub külma ja kuiva õhumassiga loode ja kagu suunaline kõrgrõhuvöönd. Kohati sajab vähest lund ja lörtsi. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul. Õhutemperatuur öösel -1 kuni -5, rannikul kuni 1, päeval -2 kuni 3 kraadi.



Reedel jääme kõrgrõhuala loodeserva. Kohati sajab lund, aga saartel ja rannikul on oodata ka lörtsi ja vihma. Õhutemperatuur öösel -2 kuni -7, saartel -3 kuni 2, päeval -2 kuni 4 kraadi.