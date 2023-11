Sirje Karis: isad ja vanaisad, olge lapsele või lapselapsele toeks. Märgake. Olge kohal.

Täna, just täna, tahan rääkida mulle kahest isaga seonduvast olulisest teemast – märkamisest ja kohal olemisest.

Mina olen isa tütar, täiesti isa tütar. Nelja-aastasena ei läinud ma hambaarsti juurde kellegi teisega, kui ainult isaga. Tema oli minu tugi selles suurte inimeste maailmas.

Ta oli alati olemas. Kui suitsutasime põllu ääres latikaid. Kui mul oli vaja, et kellelgi oleks aega mind kuulata, nõu anda ja abiks olla. Kui Elva lähedase Peedu küla põnnid tahtsid mängida „uka-uka, mina prii“, oli isa – ise suur mees – ikka meiega, jooksis ja peitis end koos lastega. Ja siis, kui isa, ise juba päris haige, võttis aastase tütrepoja hoida, sest märkas, et mul on abi vaja.

Nüüd on mul hea meel vaadata, kuidas meie pere pojad tahavad ja oskavad olla isad oma lastele. Ma tunnen neis ära tükikese enda isast ja see on soe äratundmine.

Isad ja vanaisad, olge ikka toeks, kui lapsel või lapselapsel on sõrm valus või hing katki. Märgake. Olge kohal.

Ent isad ja vanaisad vajavad samuti märkamist. Nemadki pole raudbetoonist või terasest. Neilgi on oma valud ja oma tõved. Nemadki vajavad pausi, milles on küsimus „Kuidas sul läheb?“ ja võimalust kõneleda.

Rääkige nendega, siis ei jää jutud rääkimata. Sest kunagi on nende rääkimata juttude pärast valus ja kurb, aga siis ei saa enam midagi tagasi pöörata.