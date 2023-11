Kristina Kallas põhjendab, miks ta ei kandideeri Eesti 200 juhiks: kümnendi jagu tegemata otsused on tekitanud hariduskriisi

„Olen teinud otsuse mitte kandideerida sellel korral erakonna esimeheks. Kaalusin seda otsust väga kaua, sest tunnen vastutust selle eest, kuidas Eesti valitsus ja Eesti 200 praeguseid kriise juhivad. Tundsin ka suurt toetust erakonna sees ja väljast ja ootust muutusteks,“ tõdeb Kristina Kallas sotsiaalmeedias.

Ta rõhutab, et Eestis on hariduskriis, mille lahendamise vastutus lasub haridusministril. „Sellises olukorras on vastutustundetu eemalduda selleks, et minna juhtima muid protsesse. Minu fookus peab praegu olema hariduskriisi lahendamisel, mis on kulmineerunud kümnendi jagu tegemata otsustest õpetajate palkade, töötingimuste ja koolivõrgu osas.“

Kümne kuu pärast peab startima üks suurimaid muutusi, mis Eesti hariduses on kolmekümne aasta eest ette võetud – üleminek ühtsele Eesti koolile, tõdeb Kallas. „Ka see protsess vajab juhtimist, sest seda saab teha vaid korra, vigade parandamine läheks Eestile väga kalliks. Koalitsioonis on vaja ka kokkulepet Eesti hariduskriisi lahendamiseks ja selle nimel pean mina ja Eesti 200 ühtse meeskonnana tegutsema. Valitsusel seisavad ees keerulised otsused Eesti majanduse konkurentsivõime peatamiseks, eelarvekriisi lahendamiseks, hariduskriisi lahendamiseks ja Eesti kaitstuse tagamiseks. Valitsemine praeguste kriiside hetkedel nõuab seda, et kõik juhid pühenduvad oma ülesannetele. Minu praegusel hetkel absoluutne prioriteet on hariduskriisi lahendamine.“

Pühapäeval saadetud kirjas erakonnakaaslastele, tõdes Kallas, et tormised ja keerulised ajad on nii valitsuses kui ka Eesti 200-s, vahendab ERR.

Kallas ütles, et Eesti 200 vajab eelolevaks aastaks juhti, kes saab pühenduda erakonna kui meeskonna kokku toomisele ja ühise eesmärgi nimel tegutsemisele.

„Mõningane peataolek pärast valitsema asumist, mille tingisid väga raskel ajal valitsusse minek, eelarvekriis, poliitiline seisak riigikogus, tuleb ületada ja uuesti koondada kogu erakond tegutsema nende sihtide nimel, mis meie valimisplatvormis on Eestile kirja pandud. Valitsusel seisavad ees väga keerulised otsused Eesti majanduse konkurentsivõime languse peatamiseks ja riigi rahanduse korda tegemiseks, aga ka ühiskonna usalduse taastamises kriiside järgselt,“ sõnas Kallas.