NAGU FAŠISTLIKUL SAKSAMAAL! Oleg Samorodni: venelased kritseldavad Euroopas majadele Taaveti tähti, et pingeid külvata

Ma nägin prantsuse telekanalis France 2 reportaaži neist „kunstnikest“. Seal näidati kaadreid turvakaamerast. Koos tegutses kolm provokaatorit: kaks maalisid maja seinale Taaveti tähte, kolmas filmis seda oma telefoniga. Loogiline on eeldada, et ta tegi seda selleks, et esitada tellijale „videoaruanne“ tehtud „tööst“. Või täidetud ülesande kohta.