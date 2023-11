Kaja Kallas vabandab õpetajate solvamise eest

„Koos vabandusega tahan aga anda ka väikese selgituse, miks selline mõte minu huultelt üldse välja lipsas. Me oleme riigieelarvega väga suures jamas. Samas tunnen ma tõesti, et nii valitsus kui mina oleme väga selgelt prioriseerinud just õpetajate palku ja töötingimusi. See on valdkond, kust me ei kärbi. Lisaks tõstsime õpetajate palku eelmisel aastal eelarve koostamisel 24%. Ka sel aastal on õpetajad ainsad, kelle palgafond tõuseb, lisaks veel diferentseerimisfond ja lähtetoetused, eestikeelsele haridusele üleminekule minevad täiendavad summad,“ loetleb Kallas asju, mida valitsus on tema väitel teinud just õpetajate heaolu parandamiseks ning lisab: „Isegi see maksuküüru kaotamine aitab 2025.a päris oluliselt just õpetajate, päästjate ja politseinike sissetulekuid tõsta. Eesti on Euroopa Liidus esikolmikus oma kulutuste poolest haridusele. Rääkisin sellest pikalt ka samal pressikonverentsil, tuues välja nii numbreid kui võimalikke probleemi lahendusi. Eelkõige peitub õpetajate puhul võti siin koolivõrgu korrastamises, mis on samuti ebamugav, aga vajalik reform. Kogu seda eelarve korrastamise protsessi on aga selgelt ilmestanud kaks asja – mitte ükski ühiskonnagrupp ei toeta ühtegi maksutõusu ja samal ajal nõuvad kõik riigi väljaminekute tõstmist.“