DEMOKRAATIA SUREB VÄLJA | Riigikogus hakkavad toimima samad käitumismustrid nagu „dedovštšina“ nõukogude armees

Lõpuks jõutakse siiski triviaalsetele tõdedeni, et poliitiku tegevuse põhiline eesmärk ei ole mitte oma valijate heaolu maksimeerimine või riigi sise- ja välisturvalisuse suurendamine või rahvusvahelise mõju kasvatamine. Poliitiku eesmärk on saada tagasivalituks ehk esimesel kohal on poliitiku isikliku kasu maksimeerimine. Muidugi ei saa välistada, et tagasivalimise tagab eespool toodud eesmärkide täitmine ja alati on erandeid, kes mõtlevadki riigimehelikult.