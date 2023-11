Tuhanded maavärinad tekitasid Islandil vulkaanipurske ohu: ekspertide sõnul võib see juhtuda lähipäevil

Island kuulutas pärast mitmeid maavärinaid välja eriolukorra. Võimud käskisid tuhandetel Grindavíki linnas elavatel inimestel ettevaatusabinõuna lahkuda. Islandi meteoroloogiaamet (IMO) teatas, et purske oht on märkimisväärne. IMO sõnul on Reykjanesi poolsaarel või selle lähistel purske tõenäosus pühapäeva hommikust saati suurenenud. Avalduse kohaselt võib purse alata lähipäevadel igal ajal.