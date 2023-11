Õues teadvuseta lamanud mees pääses tänu möödakäijatele eluga

Tallinna kiirabi peaarsti Raul Adlase sõnul oli 76aastasel mehel väga madal kehatemperatuur. Ta stabiliseeriti kahe kiirabibrigaadiga ja toimetati haiglasse. Õues lamanud mehe leidsid möödujad.

Haiglasse tuli viia teinegi tugevalt alajahtunud 82aastane mees, kelle leidis politsei Lasnamäel tänavalt. Mehel olid seljas ilmale ebasobivad riided. Spetsialistide sõnul inimene tavaliselt sureb, kui kehatemperatuur on langenud alla 30 kraadi. Kui see on 32–33 kraadi, saab elu kiirelt arstide hoole alla toimetades päästa.