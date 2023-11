Ukrainlasi sõimanud provokaator sai 17 arestipäeva

24. augustil rikkus mees avalikus kohas käitumise nõudeid karjudes avalikus kohas Vabaduse väljakul ebatsensuurseid väljendeid, sh ukrainlaste kohta, rääkis politsei -ja piirivalveameti pressiesindaja Annika Maksimov Õhtulehele. Sellega häiris Kalle mees teisi kõrval olevaid isikuid, kes tundsid end ebamugavalt. Harju maakohus otsustas kolmapäeval, et Kalle peab korrarikkumise eest kandma 17 päeva aresti.

Varasemalt on Kallet karistatud selle eest, et ta eelmisel aastal joonistas urkainlasi teenindanud söögikoha aknale Z-tähed.