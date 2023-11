Ühistranspordi piletite müük on küberründe tõttu häiritud

Alates reede õhtust on Ridango kogenud järjestikkuseid Distributed Denial-of-Service (DDoS) tüüpi küberründeid, mis on põhjustanud häireid teenuste kättesaadavuses.

Eesti ühistranspordi tehnoloogiaettevõte AS Ridango on asutatud 2009. aastal ja keskendub ühistranspordi pileti-, reaalaja- ning maksesüsteemide arendamisele. Lisaks Eestile osutab Ridango teenust veel ligi 30 riigis üle maailma. Peamisteks klientideks on omavalitsused, nende allüksused ja ühistranspordi eravedajad, sealhulgas muudetakse ühistranspordi kasutamist mugavamaks maailma paljudes suurlinnades. Eestis on klientideks Elron, Tallinna Transpordiamet, Tartu linn, Pärnu Ühistranspordikeskus jt.