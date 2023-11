SÕJAKOKKUVÕTE | Mobikud peksid ülemuse surnuks

Eesti kaitseväe peastaabi ülema asetäitja kolonel Mart Vendla rääkis pressikonverentsil, et Vene väed jätkasid käesoleva nädala jooksul tavapärasest intensiivsemate rünnakutega kui eelnevatel nädalatel. Avdijivka on okupantide peamine pingutus. „Ukraina kaitse endiselt püsib. Välistada Avdijivka langemist ei saa, aga hetkel hindame, et nad peaksid sellele survele vastu pidama,“ ütles Vendla.