UUS KURJUSE TELG: Venemaa, Hiina ja Iraan tahavad vaba maailma paika panna

Pole siis imestada, et kõik kolm maad üritavad maailmas valitsevat kaost iseenda huvides ära kasutada. „Ma ei nimetaks seda päris „liiduks“ selle sõna tegelikus tähenduses, kuid näeme märke sellest, et nad muutuvad lähedasemaks,“ ütleb CNNile USA staabiülemate ühendkomitee esimees Mark Milley. „Ja see tekitab muret.“