GEORG MALVIUS: Ka kasuisa võib olla nagu raugematu toetuse ja armastuse tuletorn

Suhted isaga on sügavad ja keerulised – võime neist ammutada armastust, tugevust ja elutarkust, kuid need võivad kätkeda endas ka katsumusi ja pettumusi. Minu elus on olnud kaks isakuju: minu lihane isa, kellega mul olid pingelised suhted, ja kasuisa, keda hakkasin südamest imetlema ja austama. Need kaks meest on mänginud kaalukat rolli selles, kuidas ma isadust tajun, ning on selle käigus pakkunud väärtuslikke õppetunde.