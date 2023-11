JUHTKIRI | Mis see valitsuse sõnum õpetajatele nüüd ongi? Et haridus on ainult nuhtluseks, kui raha räägib?

Rahulolematute mahasurumiseks kõlbavad igasugused, isegi lapsikult kavalad juriidilised nõksud, mis kenasti läbi paistavad. Käiku lähevad Savisaare ajal moodi tulnud JOKK-skeemid. Näiteks haridusministeerium leidis, et õpetajad ei tohigi streikida, kuigi isegi riikliku lepitaja büroos (mis peaks tööküsimustes olema üsna samal pulgal õiguskantsleri kantseleiga) leiti, et tohivad küll. Sobib ka hurjutamine, et kas teil piinlik ei ole, alles möödunud aastal saite (valimislubadustega pole sellel küll mingit pistmist, kuid eks sellegi annab ju juriidikat ja loogikat väänates õigeks ajada).

Ja ammuks see haridus moodi tuligi. Elasid ju eestlased kogu pimeda orjaöö suuremalt jaolt kirjaoskamatutena üle ja polnud häda midagi, elus siiamaani. Moodi hakkas see minema alles rahvusliku ärkamise aegadel. Ja tulemus? Stabiilsus kadus ära! Eriti valitsejatel. No kuidas sa valitsed, kui igaüks tuleb targutama, kuidas seda parem oleks teha või mis rahvale hea on?