TAAVI LIBE | Ühe tosserdava kasuisa isadepäeva pihtimus. On täiesti pöörane, millise surve asetab emadele ühiskond

Millegipärast tundub mulle, et isadepäev ja võib-olla vähemal määral ka emadepäev on empaatiliste õpetajate jaoks pisut kimbatusttekitav, sest suure tõenäosusega on igas rühmas ja klassis lapsi, kelle kodune peredünaamika on keerukamat laadi ning kelle jaoks aktusel isale ülistuslaulu laulmine võib olla sama groteskne kui omaaegsete Eesti oktoobrilaste laulud onu Stalinile.