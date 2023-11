Telli jõuluks koju või kontorisse värske kuusk e-poest!

Oleme loonud Eesti esimese jõulupuude e-poe Jõulukuusk.ee. Alustasime 2015. aastal, et pakkuda värskeimat jõulupuud Eestis. Tellimise hetkel puu kasvab, mille lõikame alles peale tellimuse saamist. Kuuskede müük toimub läbi e-poe, kus on võimalik valida sobiva suurusega puu ning tasuda mugavalt pangalingi, krediitkaardi või arvega. Tellitud jõulupuu toimetatakse kulleriga kasvandusest otse koju või kontorisse. Lühike tarneahel tagab värskuse. E-pood on loodud täitsa meie enda SEO agentuuri poolt.

Eheda jõulupuu tuppa toomine on pühade ajal ikka endiselt armastatud traditsioon. Värske jõulupuu ilu ja lõhn loovad sooja ja piduliku õhkkonna. Sinu jõulupuu püsib elujõuline ja kaunis kogu pühadeperioodi vältel, kui sa seda õigesti hooldad ja säilitad. Puud hoia enne tuppa toomist jahedas ruumis, et see saaks kohaneda. Väga oluline on jälgida, et kuusejalg oleks alati veega täidetud. Esimestel päevadel võib puu juua kuni kolm liitrit vett ja vee puudumisel tekitab puu kaitsekihi, mis takistab vee imendumist. Puu peab olema järjepidevalt vees. Hea kuusejalg lihtsustab puu eest hoolitsemist ning tagab stabiilsuse. Kvaliteetne kuusejalg aitab lihtsalt jälgida veetaset, mis garanteerib puu värskuse.

Päris jõulukuusk on keskkonnasõbralikum valik võrreldes kunstkuusega mitmel põhjusel. Esiteks, puit on taastuv ressurss. See kasvab looduslikult ja toodab kasvatamise ajal hapnikku, neelab süsinikdioksiidi ning aitab seeläbi võidelda kliimamuutustega. Kunstkuused seevastu on valmistatud plastikust ja teistest sünteetilistest materjalidest, mille tootmine on energiamahukas ja tekitab kasvuhoonegaase. Lisaks ei lagune need materjalid looduslikult, mis tähendab, et kunstkuusk võib saastada keskkonda sadu aastaid.

Teiseks, päris jõulukuuskede kasvatamine toetab kohalikku põllumajandust ja metsandust, pakkudes tööd paljudele inimestele. Pärast pühadeaega saab päriskuuski kompostida või taaskasutada, näiteks multšina aedades, mis aitab toitaineid tagasi mulda viia. Kunstkuuskedel puudub selline jätkusuutlik elutsükkel ja nende kõrvaldamine võib olla keeruline, kuna nad ei ole biolagunevad ja võivad jääda prügilatesse pikaks ajaks.